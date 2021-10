Come sta Heather Locklear e che fine ha fatto dopo la condanna di 30 giorni in un centro di salute mentale?

Le ultime notizie sull’attrice Heather Locklear erano state diffuse nel 2019. All’epoca 56enne, il noto volto era conosciuto in particolar modo per la serie tv “Dinasty” e “Melrose Place”.

Heather era stata condannata a 30 giorni in un centro di salute mentale, dopo che nel 2018 aveva aggredito un paramedico e alcuni poliziotti. I soccorsi erano intervenuti dopo una chiamata al 911 dei suoi genitori, poiché l’attrice era diventata violenta nei loro confronti. Nei mesi precedenti, anche il suo ex fidanzato l’aveva denunciata per violenza domestica.

Oggi sono passati 5 anni da quelle fotografie sul web che la ritraevano in condizioni davvero impressionanti. Heather Locklear ha 60 anni e finalmente sta per tornare a recitare.

Nel mese di aprile del 2020, la famosa attrice ha festeggiato un anno di sobrietà ed ha ufficializzato il fidanzamento con Chris Heisser.

Stiamo insieme, ci amiamo e ci sosteniamo a vicenda. E davvero questo è tutto ciò che conta.

Un nuovo film per l’attrice Heather Locklear

L’attrice parteciperà al nuovo film biografico Don’t Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story. Film che prende il titolo da una serie di libri scritti da Kristine Carlson e dal marito Richard Carlson.

Un esempio di resilienza, che per la famosa attrice risuona nel profondo della sua vita e nei suoi 2 anni e mezzo di sobrietà.

Oggi è felice, sta bene e si gode sua figlia di 24 anni Ava e il suo compagno Chris Heisser. I due si sono diplomati insieme nel 1979.

Ho sempre amato invecchiare perché significa che sono viva. Sono così grata. Non mi importa di come appaio. I miei genitori mi amano ancora. Mia figlia mi ama. Lui è il mio uomo per il resto della mia vita, che ci sposiamo o meno.

Dopo le immagini che la ritraevano con i capelli in disordine e le occhiaie e la notizia di una condanna in un centro di salute mentale, l’attrice Heather Locklear ha ripreso in mano la sua vita e si è rimessa in sesto, sia nella sua vita privata che nella sua carriera.