Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo indiano negli ultimi giorni. La nota attrice 25enne Soujanya è stata trovata morta nel suo appartamento. Ha lasciato una lunga lettera ai suoi familiari, in cui spiegava il motivo dietro il suo gesto drammatico. Ha chiesto perdono ai genitori.

Una notizia terribile che ovviamente ha scosso molti dei suoi amici e colleghi. In tanti al momento stanno scrivendo sui social dei messaggi di cordoglio, per salutarla un’ultima volta.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 30 settembre. Precisamente a Kumbalgodu, che si trova nella città di Bengaluro.

I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni dei suoi familiari. Hanno provato a contattarla dalla sera precedente, ma non avendo ricevuto una sua risposta, hanno deciso di entrare in casa con le forze dell’ordine.

Tuttavia, appena gli agenti sono entrati nel suo appartamento, per la ragazza di 25 anni non c’era più nulla da fare. Si era tolta la vita, poiché soffriva di gravi problemi di depressione.

L’attrice che ha recitato in molte serie televisive di successo, ha lasciato un messaggio per i suoi cari in cui spiegava i motivi dietro il suo gesto. Ha anche chiesto perdono ai genitori, dicendo che purtroppo non è riuscita proprio ad evitarlo.

La lettera di Soujanya per spiegare il suo gesto

Sono la sola responsabile di questo… Chiedo alla mia famiglia di perdonarmi perché avevo promesso che non avrei mai fatto una cosa così stupida in vita mia, ma non avevo scelta. Mi sentivo morta dentro. Ogni giorno scendevo sempre più in basso. Sono davvero dispiaciuta per aver fatto questo e per avervi provocato così tanto dolore. Papà ti amo tantissimo!

A causa dell’emergenza sanitaria che si è diffusa in tutto il mondo, sono già 4 gli attori indiani che hanno deciso di togliersi la vita. Alcuni di loro lo hanno fatto perché non riuscivano a trovare lavoro, altri invece perché soffrivano di depressione.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: