“Eravamo criminali” Choc all’Isola dei Famosi: le cose si mettono male per due naufraghi

Quando erano all'Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi hanno fatto qualcosa che non dovevano. Violando così il regolamento del reality show

Le bugie hanno le gambe corte. E, a quanto pare, anche le violazioni del regolamento di un reality show. Cosa hanno fatto di così grave Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi quando erano erano concorrenti dell’Isola dei Famosi? Gli ex naufraghi e compagni di avventure e disavventure lo sapevano, mentre i telespettatori lo scoprono ora. I due erano grandi amici, ma, a quanto pare, anche complici di misfatti!

Nicolas Vaporidis è stato ospite del programma TNT – Attenti a quei due, con Turchese Baracchi e Edoardo Tavassi. Nella puntata di giovedì 29 febbraio 2024, ai microfoni di Radio Cusano Campus la coppia ha deciso di raccontare qualche inedito dell’esperienza nel reality show.

Il videomaker, fratello di Guendalina Tavassi, ha deciso di raccontare qualche succoso retroscena sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Lui dovette interrompere l’avventura a causa di un infortunio subito.

“Io e Nicolas eravamo i criminali dell’Isola“, queste le parole dell’ex concorrente, che poi ha aggiunto una “marachella” che hanno combinato insieme lui e il miglior amico sull’isola. “Una volta siamo scappati a nuoto per andare in un’altra isola e rubare i cocchi quando non potevamo“.

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, Nicola Vaporidis, ha poi aggiunto che avevano anche delle sigarette, rubate al microfonista. Tavassi le ha prese al povero addetto ai lavori, nascondendole nelle tasche dell’attore: con il suo viso angelico, nessuno avrebbe sospettato di lui.

Gli altri concorrenti sapevano dell’associazione a delinquere di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi

La produzione, a un certo punto, si è resa conti dei mozziconi lasciati da parte, ma fino ad allora non si erano resi conto di quello che la coppia di amici stava facendo, in netta violazione al regolamento del reality.

“Non sapevano che avevamo il pacchetto. Nicolas si faceva quaranta chilometri per fumarsela e non fare sentire la puzza. Gli altri naufraghi non dicevano niente perché eravamo un’associazione a delinquere“.