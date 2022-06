Isola dei Famosi 2022: ecco il vincitore dell’edizione più lunga della storia

Ieri c’è stata l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi. Dopo 99 giorni è giunta finalmente al termine quella che è stata l’edizione più lunga del reality.

Come sta accadendo negli ultimi anni i naufraghi non erano in studio a Milano ma il vincitore è stato decretato in Honduras. E a vincere con tutti i favori del pronostico è stato Nicolas Vaporidis.

L’attore favoritissimo della viglia ha sbaragliato la concorrenza dei colleghi trionfando in finale su Luca Daffrè con una vittoria schiacciante al televoto prendendo l’80% delle preferenze.

Terza classificata Carmen Di Pietro. Il primo ad essere eliminato è stato Nick Luciani al televoto con Mercedesz Henger. La seconda eliminata dal televoto flash è stata Maria Laura De Vitis, sconfitta al televoto flash contro Luca Daffrè. Poi è toccato a Mercedesz Henger ed infine a Carmen Di Pietro. Per Nicolas un montepremi da 100.000 euro di cui la metà da destinare in beneficenza ad un ente a sua scelta. Il trionfo ha voluto dedicarlo a Edoardo Tavassi con cui ha legato tantissimo.

Per Nicolas è stata quasi una consacrazione. Fin da subito è apparso come uno dei concorrenti più forti di questa edizione e quando man mano tutti gli altri sono caduti, è sembrato davvero scontata la sua vittoria visto che nessuno pareva essere in grado di impensierirlo.

L’attore dopo aver passato periodi non facili lontano dalle scene ma al tempo stesso ha aperto un ristorante a Londra, ora con questa vittoria si pensa possa rilanciarsi chissà anche nel mondo dello spettacolo.

Intanto a casa ad aspettarlo c’è Ali, la sua fidanzata misteriosa che ha voluto tenersi stretto lontano dai riflettori. Nel corso delle puntate ne ha parlato con Ilary definendola “estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare” – ha detto.