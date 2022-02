Eros Ramazzotti, avete mai visto i figli avuti da Marica Pellegrinelli? Sono identici a lui

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati nel panorama musicale italiano e non solo visto che è molto apprezzato anche all’estero soprattutto in Sud America.

Di recente l’abbiamo visto sul palco di Michelle Impossible insieme alla ex moglie Michelle Hunziker. I due nonostante si siano separati da tantissimo tempo continuano ad essere in ottimi rapporti. Michelle ha confessato che non si aspettava che Eros accettasse il suo invito a comparire sul palco del suo show in onda su Canale 5.

Eros Ramazzotti ha avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo come detto con Michelle Hunziker da cui è nata anche Aurora. Il loro matrimonio è durato fino al 2009 quando i due hanno deciso di dividere le loro strade sentimentali.

Michelle tempo dopo si è sposata con Tommaso Trussardi e proprio recentemente ha comunicato la fine della storia con il rampollo della famosa casa di moda.

Eros invece ha creato una nuova famiglia con la modella Marica Pellegrinelli. I due si sono sposati nel 2014 ma nel 2011 è nato il loro primogenito Raffaela Maria. Il nome non è altro che l’unione dei nomi delle due nonne, ossia la mamma di Eros Ramazzotti e di Marica Pellegrinelli.

Nel 2014 il nucleo familiare si è allargato dall’arrivo di Gabrio Tullio. I suoi genitori si dicono molto fortunati nell’avere due bellissimi bambini che tutti i giorni gli regalano grandi emozioni.

Guardando le foto dei figli di Eros e Marica la somiglianza con il cantante è incredibile. Il taglio degli occhi, la forma delle labbra, impossibile non notare la somiglianza.

Purtroppo anche il secondo matrimonio per Eros è andato male e la coppia nel 2019 ha deciso di divorziare. La motivazione? Sembra che tra di loro non vi era quella compatibilità perfetta che avevano vissuto all’inizio del rapporto.

Nonostante ciò anche con Marica Eros continua ad essere in ottimi rapporti e si vedono spesso per il bene e l’amore dei loro figli.