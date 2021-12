Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Marica Pellegrinelli che ha lasciato il mondo del web senza parole. Dopo la fine della relazione con Eros Ramazzotti, sembra che la celebre modella italiana abbia una nuova fiamma. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Di recente Marica Pellegrinelli è finita al centro della cronaca rosa. A seguito della fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti, sembra che la modella abbia ritrovato la serenità con un altro uomo. Infatti, la donna è stata pizzicata in dolce compagnia del suo presunto fidanzato in atteggiamento inequivocabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Marica Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato. La nuova fiamma della celebre modella italiana si chiama Willian Djoko, noto dj olandese. Alcuni paparazzi hanno avvistato i due passeggiare per le vie di Milano in atteggiamenti che confermerebbero la loro liaison.

Attualmente ne la modella ne il famoso dj si sono espressi in merito alla questione. Infatti sembra che la coppia preferisca rimanere in silenzio senza dare nessuna conferma o smentita sulle voci in circolazione. Nel frattempo i più curiosi sperano di saperne di più.

Marica Pellegrinelli: il divorzio con Eros Ramazzotti

Sono passati circa due anni da quando Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti avevano deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Dal loro matrimonio erano nati due bellissimi bambini: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

La coppia aveva deciso di giungere al divorzio rimanendo in buoni rapporti per l’amore di loro figli. A quel tempo, era stata la stessa modella a dichiarare i motivi che hanno condotto i due alla separazione. Queste erano state le sue parole: