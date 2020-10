Il cantautore che ha fatto sognare generazioni ha compiuto ieri 57 anni. Eros Ramazzotti è stato travolto da una valanga di auguri, tra i più speciali quelli della sua “bambina” Aurora.

I due, nonostante Eros Ramazzotti sia divorziato da Michelle Hunziker da diverso tempo, hanno sempre conservato un rapporto speciale. Così è anche per la showgirl svizzera.

Nonostante gli anni, la famiglia è più unita che mai. Nel giorno del compleanno del papà, la dolce Aurora ha dedicato uno spazio sui suoi social per postare uno scatto insieme al padre accompagnato da una dedica speciale

Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo e tanti altri giri intorno a sole.

Michelle Hunziker, al contraro invece della seconda ex moglie Marica Pellegrinelli, ha preferito non fare auguri pubblici. La modella con il quale Eros è stato sposato 10 anni invece ha condiviso sui social la dedica per l’ex marito.

La donna è ricorsa all’ironia e ha pubblicato uno scatto del cantante intento ad imitare una divinità greca. Tra i due i rapporti sono ottimi, la coppia ha infatti due bambini: Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

Un compleanno sicuramente diverso, data anche la situazione COVID-19. Nonostante il tragico periodo storico che stiamo vivendo però, il cantante ha ricevuto delle dolcissimi sorprese.

Sul suo profilo spunta anche un video con gli auguri da tutto il mondo. Piccoli estratti dei suoi concerti che l’hanno sicuramente riportato a quei magici momenti. Per ora, anche il cantante, ha dovuto stoppare i tour e i progetti musicali.

Noi, come tutti i fan, ci auguriamo di rivederlo presto sul palco e al lavoro. Chissà che nel 2021 il cantante non ci regali altre emozionanti sorprese. Per il momento ci pensa la figlia ad intrattenere il pubblico sui social.