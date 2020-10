Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato? La rivelazione

Secondo alcune voci, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato. È stato Gabriele Parpiglia a svelare cosa sarebbe accaduto tra i due.

È già noto che il concorrente del Grande Fratello Vip è molto legato ad Aurora Ramazzotti. I due sono stati a lungo grandi amici ma molti utenti hanno notato che l’influencer e la figlia di Michelle Hunziker si sono improvvisamente allontanati.

Per giorni si è parlato di un litigio tra loro ma non si è capito il motivo. Inaspettatamente, Gabriele Parpiglia ha svelato su Giornalettisimo cosa sarebbe accaduto tra i due amici.

Ma andiamo con ordine. Prima di iniziare l’avventura nel Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti hanno l’opportunità di dare ai produttori una lista di nomi di persone che potrebbero fare una sorpresa durante la loro partecipazione al reality. Nella lista di Tommaso Zorzi, c’era anche il nome di Aurora Ramazzotti. Ma ad un tratto il suo nome è sparito.

Giornalettesimo ha riportato la versione di entrambi.

La versione di Tommaso Zorzi

Secondo quanto scritto, Tommaso Zorzi si sarebbe offeso con Aurora perché ha sentito l’assenza della ragazza. Si sarebbe allontanata da lui quando ha iniziato a frequentarsi con Goffredo, il suo attuale fidanzato.

Ma il motivo della crisi è quando i due amici avevano organizzato un weekend a Capri.

“Solo loro due: ma Aurora un giorno prima ha disdetto tutto, addirittura, forse, poche ore prima della partenza. Ha lasciato a piedi Tommaso per una causa giusta, ovvero perché era deceduta la nonna di Goffredo. Tommaso ha reagito male, ha disdetto Capri ed è andato a Jesolo da un amico e da quel momento con Aurora è sceso il gelo. Tommaso, inoltre, custodisce dentro sé altre motivazioni private che, se vorrà, sarà lui a rendere pubbliche“.

La versione di Aurora Ramazzotti

La versione di Aurora è completamente diversa. La ragazza avrebbe rifiutato qualsiasi intervista o intervento per parlare del suo “amico” Zorzi. L’influencer soffre molto di questo allontanamento. Lei è legatissima al gieffino ma la reazione della scorsa estate l’ha ferita profondamente. Tanto che anche Goffredo ha chiuso i rapporti con lui. I due per il momento non ne vogliono sapere di Zorzi, Aurora si aspetta persino le scuse da parte sua.

Cosa accadrà tra i due? Tommaso, inoltre, nasconde dentro sé altri motivi privati che, se vorrà, sarà lui a renderli pubblici.