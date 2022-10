Eros Ramazzotti confessa: “Ecco cosa regalerò al mio nipotino”

Eros Ramazzotti non vede l’ora di diventare nonno e di accogliere tra le braccia il suo primo nipotino. In occasione del suo 59esimo compleanno il cantante ha rilasciato una lunga intervista al giornale ‘Corriere della Sera’, dove si è messo a nudo ripercorrendo la sua carriera e svelando i retroscena riguardo la sua vita privata. Proprio al giornale il cantante ha rivelato quale sarà il primo regalo che farà a suo nipote.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Eros Ramazzotti. Il cantante ha da poco lanciato il suo ultimo album e si prepara ora al tour mondiale in attesa di diventare nonno. Al ‘Corriere della Sera’ Eros ha raccontato la grande gioia che lo attende svelando anche il primo regalo che farà al suo primo nipotino.

Il cantante di ‘Più Bella Cosa’ non ha potuto fare a meno di parlare di sua figlia Aurora e del suo compagno Goffredo Cerza. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Successivamente, Eros Ramazzotti ha svelato quale sarà il primo regalo che farà a suo nipote:

Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano e più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto di educare, non sarò il nonno che vizia.