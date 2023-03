Eros Ramazzotti, è amore con Dalila Gelsomino: le foto insieme già a dicembre

Ormai non ci sono dubbi. Eros Ramazzotti ha trovato di nuovo l’amore e questa volta sembra quello giusto. Nel corso dell’ultimo periodo, il noto cantante è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino. Tuttavia, le prime foto della coppia risalgono allo scorso dicembre. Scopiamo insieme tutti i dettagli inediti.

Eros Ramazzotti è ufficialmente fidanzato con Dalila Gelsomino. Già nel corso delle ultime settimane circolavano indiscrezioni sul web in merito alla loro presunta relazione. In ogni modo, a confermare la notizia, ci ha pensato lo stesso cantante attraverso una foto pubblicata sui social.

Non tutti sanno che il settimanale “Chi Magazine” aveva pizzicato i due anche lo scorso dicembre. Infatti, sul web sono apparse alcune immagini che ritraggono la coppia mentre esce da un ristorante milanese dopo un pranzo per poi recarsi a casa di lui. Si tratta di un episodio che risale a circa tre mesi fa in cui i due apparivano già innamorati e complici.

Dunque, mentre l’ex marito di Michelle Hunziker si aggirava per le strade di Milano insieme a quella che ad oggi è la sua attuale fidanzata, nessuno poteva sospettare di un nuovo amore. Invece è stato proprio così. Nonostante i due si frequentassero già da qualche mese, Eros è venuto allo scoperto con Dalila Gelsomino agli inizi di marzo. Per augurarle buon compleanno, l’artista aveva pubblicato una foto in cui bacia la sua compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨THE WEBNEWS (@the_webnews)

Come si sono conosciuti Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono conosciuti a Playa Del Carmen, in Messico. Lei vive qui e si occupa di accoglienza e di turismo. La trentaquattrenne vive in Sudamerica dal 2016. Prima di trasferirsi ha conseguito la laurea all’Università Cattolica Di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo.