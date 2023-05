Eros Ramazzotti e la clamorosa gaffe social: ecco cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore Eros Ramazzotti si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che sui social non è passata inosservata. Nella giornata di sabato 13 maggio il cantante, che in questi mesi è impegnato con il suo ‘Battito Infinito World Tour’, ha condiviso una condiviso una foto in occasione della festa della mamma, sbagliando però data.

Eros Ramazzotti protagonista di una simpatica gaffe fatta sulla sua pagina Instagram. Come già anticipato, sabato 13 maggio il cantante romano ha condiviso uno scatto che ritrae una pianta, accompagnato da una commovente citazione di Mich Album. L’intento era quello di fare un augurio a tutte le mamme, sbagliando però data.

Non appena si è accorto dell’errore commesso, Eros Ramazzotti si è scusato con i suoi followers affermando di aver sbagliato data. Queste sono state le sue parole in merito alla gaffe di cui si è reso protagonista:

Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo.

Nel dettaglio, Eros Ramazzotti ha condiviso una storia Instagram che ritrae l’immagine di una pianta, accompagnata da una commovente citazione dello scrittore statunitense Mich Albom:

Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto.

Eros Ramazzotti papà per la quarta volta? Il cantante rompe il silenzio e svela la verità

In queste ultime settimane Eros Ramazzotti si è ritrovato al centro del gossip per alcuni rumors secondo il quale sarebbe diventato papà per la quarta volta. In seguito all’insistenza delle voci il cantante ha rotto il silenzio e smentendo qualunque gossip riguardo la presunta paternità con queste parole: