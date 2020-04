Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme grazie alla figlia Aurora Ramazzotti Sembra che Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros Ramazzotti, sia riuscita a far rimettere insieme il padre e Marica Pellegrinelli, la sua compagna

Ultime notizie hanno rivelato che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, sua ex compagna, siano tornati insieme. Il tutto è stato rivelato da una testata giornalistica che ha riportato la notizia del loro ricongiungimento. Inoltre è arrivata anche la notizia che, a riunire la coppia, ci ha pensato la figlia del cantante, Aurora Ramazzotti.

Meno di un anno fa, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano annunciato la loro separazione e la fine del loro matrimonio. Non sono mai stati svelati, da nessuno dei due, i motivi della separazione, ma hanno sempre parlato di “10 anni fantastici”, riferendosi alla loro storia.

Come prova del loro buon rapporto, anche dopo la fine del matrimonio, si può vedere come Eros Ramazzotti, sul suo profilo Instagram, abbia preso più volte le difese della sua ex moglie quando è stata attaccata da pettegolezzi. Il suo obiettivo, comunque, è sempre stato rimanere uniti per il bene dei figli.

Subito dopo l’annuncio del divorzio, Marica Pellegrinelli ha annunciato di aver cominciato una relazione con Charley Vezza, un imprenditore torinese. La storia con l’imprenditore pare essere arrivata alla fine qualche mese fa. Non è la stessa cosa per Eros Ramazzotti, il quale ha dichiarato di voler rimanere single, nonostante diversi flirt.

Nella relazione del padre con Marica Pellegrinelli è stata sempre molto presente la primogenita del cantante, Aurora Ramazzotti, avuta dalla relazione con Michelle Hunziker. La ragazza è sempre stata molto legata alla seconda moglie del padre e, anche dopo il divorzio, ha continuato a sentirla e a frequentarla.

Qualche tempo addietro, ospite da Fabio Fazio, la ragazza ha sottolineato che “Marica è la madre dei miei fratelli”. La ragazza, non a caso, aveva deciso di lasciare il suo amato gatto proprio a Marica Pellegrinelli, tanto è ancora legato il loro rapporto. Sulla testata giornalistica si legge anche “le incomprensioni di una volta sono diventate la ricchezza di oggi”. Questa frase ha fatto intendere un ritorno di fiamma nella coppia, che per il momento è tenuto al segreto.