Eros Ramazzotti e Roberta Morise: come e dove si sono conosciuti? Eros Ramazzotti ha nuovamente trovato l'amore tra le braccia della splendida Roberta Morise, ex di Carlo Conti e sembra che la storia vada a gonfie vele.

Eros Ramazzotti e Roberta Morise stanno insieme. I gossip che orbitano attorno ad entrambi sono molti, i due non li hanno mai smentiti ma nemmeno confermati. Perché’? Eppure i due piccioncini provano sentimenti forti l’uno per l’altra. Ma come e dove si sono conosciuti?

Nonostante si continui a parlare della love story in atto tra il bel cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice Roberta Morise, i due hanno deciso, almeno per il momento, di scegliere la discrezione e la riservatezza, vogliono andarci con i piedi di piombo. Scelta alquanto bizzarra e difficile da portare avanti dato che si tratta di sue personaggi del mondo dello spettacolo. Ma come e dove si sono conosciuti Roberta Morise ed Eros Ramazzotti?

Il coup de foudre tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise è avvenuto tramite il piccolo schermo e galeotto fu il programma che la bella mora conduce affianco di Giancarlo Magalli dal 2018: I Fatti Vostri. Sembrerebbe infatti, che il cantante avesse visto Roberta Morise in televisione e fosse rimasto fortemente colpito dalla sua avvenente bellezza tanto da scomodare alcuni amici in comune per riuscire a reperire il suo numero di cellulare. Una volta ottenuto, Eros Ramazzotti pare abbia cominciato un serrato corteggiamento via whatsapp.

Il corteggiamento tramite messaggi sarebbe durato non poco prima che la bella Roberta Morise accettasse di incontrare Eros Ramazzotti di persona. L’appuntamento tanto atteso sembra fosse andato a gonfie vele anche se poi a causa dell’esplosione Coronavirus i due hanno dovuto tirare improvvisamente il freno a mano.

L’emergenza Coronavirus ha fatto rallentare la love story tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise anche perchè i due vivono in due città diverse: lui vive a Milano mentre lei vive e lavora a Roma. Sembra che per il momento (un po’ come per tutti) i due possano vedersi solo attraverso lunghe chiamate in face time.