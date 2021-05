Nel corso delle ultime ore, un’indiscrezione sui social si sta facendo sempre più insistente. Protagonista di questo gossip è Eros Ramazzotti il quale si presume abbia un flirt con Federica Macciotta. Ad annunciarlo è stato Santo Pirrotta a Ogni Mattina ma ecco che arriva la smentita da parte della ragazza.

Cosa sta succedendo tra Eros Ramazzotti e Federica Macciotta? A Ogni Mattina Santo Pirrotta ha portato alla luce alcune indiscrezioni che sui social si stanno facendo sempre più insistenti. Si tratta della presunta liaison che coinvolgerebbe Eros Ramazzotti e Federica Macciotta. Cosa hanno in serbo i due? Scopriamolo insieme.

Come è ben già noto, Eros Ramazzotti ha divorziato con Marica Pellegrini, celebre modella italiana. I due sono convolati a nozze nell’anno 2014 ma il 2019 ha segnato la fine del loro amore. Dal loro matrimonio sono nati due bellissimi bambini: Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

Secondo alcuni rumors, nel mese di marzo tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento ma ben presto è arrivata la smentita da parte di entrambi. Attualmente la modella e il cantante sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro figli. Di recente, il cantante è stato avvistato con una “new entry” e a svelare l’identità di quest’ultima è stato lo stesso Santo Pirrotta.

La ragazza in questione si chiama Federica Macciotta, ex concorrente di Miss Italia 2012 che attualmente lavora nel mondo del Moto GP: accompagna i piloti con l’ombrellino. Tuttavia, è stata proprio lei stessa ha smentire ogni suo coinvolgimento con Eros Ramazzotti.

L’influncer si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social in cui si è detta indignata per le false voci che circolano in rete. La modella ha smentito il suo ipotetico flirt con Eros Ramazzotti attraverso un lunghissimo post sul suo profilo Instagram. Queste sono solo alcune delle sue parole: