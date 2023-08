Eros Ramazzotti, il messaggio alla fidanzata Dalila commuove: “L’amore non ha età”

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Eros Ramazzotti. Il cantante si gode le meritate vacanze estive insieme alla fidanzata Dalila Gelsomino, alla quale in queste ore ha dedicato un commovente messaggio che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nelle ultime ore non è passato inosservato il dolce messaggio che Eros Ramazzotti ha scritto alla fidanzata Dalila Gelsomino. Ricordiamo che, dopo i molti rumors in cui è stato coinvolto, il cantante ha ufficializzato la storia d’amore con la sua compagna lo scorso marzo. Eros ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sua dolce metà. Ad accompagnare l’immagine in questione delle dolcissime parole:

Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce,a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo.

Ma non è finita qui. Anche Dalila Gelsomino ha deciso di uscire allo scoperto ed ha dedicato ad Eros un profondo messaggio che non è passato inosservato. Nel dettaglio, questo sono state le parole che Dalila ha dedicato al suo Eros: