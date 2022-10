Eros Ramazzotti mano nella mano a Milano con una misteriosa ragazza: nuova fidanzata?

Nuovo amore in vista per il cantante? A vedere le foto pubblicate da Diva e Donna sembrerebbe proprio di si.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati nel mondo non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Spagna e Sudamerica. Da poco ha iniziato il suo nuovo tour da Siviglia che sta riscuotendo enorme successo.

Nella vita privata Eros è molto riservato e tende a farsi notare poco in giro. In passato il cantante ha avuto due grandi amori: Michelle Hunziker con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita Aurora e Marica Pellegrinelli, sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Fonte: Diva e Donna

Entrambe le ex ad oggi si sono rifatte una vita e a quanto pare Michelle starebbe per tornare proprio insieme al marito Tommaso Trussardi dopo l’annuncio della separazione nei mesi scorsi.

Eros invece lo scorso anno è stato beccato a Mykonos in compagnia di una ragazza misteriosa. Il settimanale Chi pubblicò degli scatti che li vedevano molto affiatati in una lussuosa villa sull’isola greca.

Oggi invece il mondo del gossip è tornato alla carica dopo le foto pubblicate da Diva e Donna. Eros Ramazzotti è stato beccato in giro a piedi per le vie di Milano in compagnia di una ragazza. Dai lineamenti la nuova fiamma sembra essere diversa rispetto a quella di Mykonos.

I due passeggiavano mano nella mano per il capoluogo lombardo tra sguardi a atteggiamenti complici prima di scomparire all’interno di un portone che lascia intendere come tra i due ci siano qualcosa in più di una semplice amicizia.

La ragazza indossava un abito bianco al ginocchio che sottolineava le sue forme e un soprabito dello stesso colore, mentre il cantante era nella sua “divisa d’ordinanza” con jeans, giubbotto di pelle e cappellino in testa.

Non è chiara l’identità della ragazza ma tra i due sembra esserci grande sintonia.