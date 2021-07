Non è la prima volta che ad Eros Ramazzotti viene attribuito il titolo di “sciupadonne”. Questa volta, però, al cantante sarebbe stato attribuito un flirt con una ragazza che di certo non passa inosservata. Il motivo? La sua tenera età. Si tratterebbe di Marta Delogu, giovane modella 22 enne.

Dopo il divorzio con Marica Pellegrinelli, il cantante è stato più volte paparazzato con donne diverse, ma nessuna di queste sarebbe la sua fidanzata. Con Marta Delogu il gossip si era scatenato soprattuto perché la ragazza è più piccola anche di sua figlia Aurora.

I due sono apparsi molto affiatati nel corso di una vacanza a Mykonos in cui erano presenti anche i figli di Eros Ramazzotti. Ora, il cantautore ha rotto il silenzio smentendo ogni coinvolgimento emotivo. E ha spiegato:

Anche la 22 enne sui social aveva chiaramente smentito ogni rapporto con Eros Ramazzotti. Anche lei, dopo i commenti poco piacevoli ricevuti, ha spiegato:

Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: FAKE NEWS. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolare modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne.