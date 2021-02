Marica Pellegrinelli svela i dettagli del divorzio con Eros Ramazzotti: “Ero sempre sola”

Il divorzio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti non è stato facile, ora la modella svela i motivi della separazione

È ormai passato un po’ di tempo dal divorzio di Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti. Dopo un periodo di silenzio e chiusura, la modella italiana è pronta a parlarne e a spiegare cosa c’è dietro a questa separazione.

La donna è molto più giovane dell’ex compagno, ma i due sono stati insieme tantissimi anni tanto che hanno avuto anche due figli. Marica Pellegrinelli aveva un rapporto speciale anche con la figlia maggiore di Eros, Aurora Ramazzotti.

Il primo motivo della separazione è da ricercarsi proprio nella grande differenza di età: 25 anni. La modella svela anche che le esigenze, con il tempo cambiano:

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma.” Poi parla della loro prima figlia, nata 10 anni fa: “è stata cercata per amore. E la carriera è passata lentamente sullo sfondo: “Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”.

La donna ha poi svelato un retroscena molto triste del loro rapporto: la solitudine. Il cantante è stato per molto tempo in tour ed impegnato con il lavoro. Marica Pellegrinelli si è dedicata molto ai bambini rinunciando a una parte importante del suo lavoro

Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio.

Ora la donna è di nuovo single, finito anche il rapporto con l’imprenditore Charley Vezza. La modella per il momento si tiene lontana dal gossip.