Eros Ramazzotti svela la sua nuova fidanzata: ecco chi è

Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto ed ha svelato l’identità della sua nuova fidanzata. Il cantautore lo ha fatto tramite social pubblicando una storia insieme alla sua nuova fiamma.

Per augurare un buon compleanno alla nuova fidanzata, Eros ha postato una storia Instagram dove è intento a baciare la misteriosa donna con in didascalia la dicitura: “Auguri amore mio”.

Fonte: web

Ma di chi si tratta? Da quando Eros ha pubblicato questo scatto il mondo del gossip è impazzito per cercare di risalire all’esatta identità della neo fidanzata del cantante.

Non ci sono tag alla protagonista della storia e per questo regna il massimo riserbo su chi si tratti. Qualche mese fa Eros fu avvistato in compagnia di una bellissima modella, Giulia Accardi.

Originaria di Marsala, sembrava essere lei la donna che aveva fatto breccia nel cuore del cantante, che di recente ha fatto intendere di essere sentimentalmente impegnato.

Siccome non ha specificato l’identità non c’è certezza però dai lineamenti sembrerebbe che sia proprio Giulia la protagonista della foto pubblicata da Eros. Risulta, però, sul web che oggi la modella non compia gli anni, in quanto pare sia nata nel mese di gennaio. Inoltre, nel suo profilo Instagram non traspare nulla. Quindi il mistero si infittisce.

Eros come tutti sanno è stato sposato con Michelle Hunziker e ben presto diventerà nonno visto che la figlia Aurora aspetta un figlio dal suo compagno. Quando entrambi erano single, ovvero dopo che Michelle si è separata dal marito Tomaso Trussardi, erano anche girate voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Voci però che sono rimaste tali visto che subito sono arrivate le smentite dei diretti interessati. Dopo la separazione con Michelle, Eros è stato impegnato con Marica Pellegrini e da questa storia ha avuto anche due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.