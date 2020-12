Esplode la rabbia di Belen: “Caccia fuori le pa**e codardo”Cos’è successo

Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro delle polemiche. La celebre showgirl continua ad essere attaccata dai sui fan sui social a causa della sua relazione con Antonino Spinalbese. Questa volta la modella argentina non ha potuto fare finta di nulla ed ha deciso di rispondere ad uno dei suoi haters.

A seguito della rottura definitiva con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra aver di nuovo ritrovato l’amore con un altro uomo. Si tratta di Antonino Spinalbese, un hairstylist di Milano. I due si sono incontrati casualmente ed in seguito hanno trascorso l’estate nell’isola di Ibiza. Da lì la coppia non si è più separata.

Se qualche mese fa tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez giravano indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti, ad oggi i diretti interessati hanno ufficializzato la loro relazione. Infatti la coppia è uscita allo scoperto soprattutto sui social dove i due si mostrano sempre insieme.

Di recente a lasciare tutti i loro followers a bocca aperta sono state le parole del parrucchiere milanese per la sua nuova fidanzata. Lui stesso ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram e nella didascalia ha scritto una dolce dedica che non è passata per niente in osservato ai fan.

Alla luce di questo c’è chi ha molto apprezzato le dimostrazioni d’amore di Antonino Spinalbese ma c’è anche chi ha criticato e insultato la coppia. Infatti, la maggior parte delle persone ha attaccato la showgirl per via del suo innamoramento facile. Di recente, lei stessa stanca della cattiveria gratuita ha deciso di rispondere a uno dei commenti negativi.

Ecco la risposta che Belen Rodriguez ha dato ad un suo hater:

Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perché chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi! [. . . ] Della serie caccia fuori le pa**e e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!”.

Si tratta di uno sfogo che è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali si sono complimentati con lei per la sua forza.