Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Giorno per giorno i due si mostrano insieme sui social sempre più frequentemente. Dopo la lunga passeggiata al parco con il figlio di lei Santiago, ora la showgirl ha mostrato su Instagram un appassionante bacio.

Non è più tempo di nascondersi per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dalla passeggiata al parco Sempione con il piccolo Santiago alle presentazioni fatte con i genitori di lei, ora la coppia si mostra sui social immersi in un caloroso bacio. Dunque, la celebre showgirl sembra aver dimenticato completamente Stefano De Martino ed ora ha ritrovato di nuovo l’amore.

Ormai l’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è ufficiale. Sul profilo Instagram della modella argentina è apparso un post che ritrae la coppia darsi un appassionato bacio. Nella didascalia Belen Rodriguez ha scritto:

Quiero màs

Non è tutto. Già qualche giorno fa il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato i due mentre facevano una passeggiata nel parco di Milano. Non erano soli, insieme a loro era presente anche il piccolo Santiago. Quest’ultimo sembra essere già in ottima simbiosi con il nuovo compagno della madre.

Infatti, dalle immagini che spopolano sul web, vediamo l’hairstylist milanese impegnato a giocare a calcio con il figlio della sua fidanzata. Il piccolo Santiago ha anche scattato una bella foto ricordo alla coppia mentre si scambiava un caloroso abbraccio.

Come prova che ormai Antonino Spinalbese faccia parte della famiglia Rodriguez, c’è anche il fatto che il ragazzo frequenta già da tempo i genitori di lei. Inoltre, il parrucchiere appare in modo frequente nelle Instagram stories della modella che li ritraggono insieme nell’appartamento di quest’ultima. Insomma, Belen Rodriguez ha ormai archiviato la storia d’amore con Stefano De Martino ed ora sembra essere di nuovo tornata a sorridere.