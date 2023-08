Estate in Diretta, malore per Nunzia Di Girolamo: cosa è successo

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno preso il posto di Alberto Matano e sono i nuovi conduttori di Estate in Diretta. Nella giornata di mercoledì 16 luglio la conduttrice si è resa protagonista di un annuncio che ha allarmato tutti i fedeli telespettatori del programma. Nel dettaglio, Nunzia De Girolamo ha confessato in diretta di aver avuto un malore e di essere svenuta. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Quella andata in onda nella giornata di mercoledì 16 agosto è stata una puntata di Estate in Diretta un po’ particolare. Come anticipato, Nunzia De Girolamo ha confessato di essere stata colpita da un malore che l’ha costretta a condurre seduta su una poltrona.

La conduttrice ha aperto la puntata di Estate in Diretta con queste parole:

Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché.

A questo punto è intervenuto il collega Gianluca Semprini che ha commentato le parole della De Girolamo:

Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni.

In seguito Nunzia De Girolamo si è decisa a svelare il motivo per cui ha condotto la puntata di Estate in Diretta seduta su una poltrona. Queste sono state le sue parole:

Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode.

Infine, concludendo, la conduttrice ha poi aggiunto: