Ethan Slater vuole il divorzio da sua moglie per vivere la relazione con Ariana Grande: l’indiscrezione

In questi giorni i tabloid americano stanno dedicando ampio spazio alla storia d’amore che starebbero vivendo Ariana Grande ed Ethan Slater. Dopo la fine del matrimonio con il marito Dalton Gomez, pare che la cantante abbia iniziato una frequentazione con l’attore di Wicked. Stando alle indiscrezioni, pare che Ethan abbia chiesto il divorzio dalla moglie Lilly Jay per vivere serenamente la sua relazione con la popstar.

Sembra che l’attore di Wicked abbia depositato i documenti per il divorzio dalla moglie dalla quale ha avuto un figlio. Questo è quanto rivelato da alcune fonti in merito alla relazione tra Ariana Grande ed Ethan Slater:

Stanno solo cercando di mantenere un basso profilo e di essere rispettosi dei loro ex mentre perseguono questa nuova relazione.

Ethan Slater e Lilly Jay: un matrimonio durato 10 anni

Ariana Grande ed Ethan Slater hanno iniziato a frequentarsi durante le riprese di Wicked. Stando alle indiscrezioni pare che Lilly Jay, moglie di Ethan Slater, sia stata colta di sorpresa quando quando è venuta a sapere della relazione tra il suo ex marito e la cantante.

Una fonte vicina alla donna ha fatto sapere al giornale ‘Page Six’ che questi sono giorni terribili per Lilly. Queste sono state le parole della fonte che al noto giornale ha rivelato alcuni retroscena su questa situazione:

È orribile, erano innamorati del liceo. Hanno un bambino! Lei è a pezzi.

Al momento Ariana Grande ed Ethan Slater hanno deciso di rimanere in silenzio ed hanno preferito non commentare il gossip che circolando in questi ultimi giorni sul loro conto.