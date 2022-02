Eva Grimaldi e Imma Battaglia rivelano la volontà di adottare un figlio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel corso della sua ultima partecipazione a Pomeriggio 5 ha svelato il suo forte desiderio di maternità.

Un sogno che spera di realizzare il più presto possibile insieme al suo grande amore Imma. Lei e sia moglie infatti, sono determinate a diventare mamme affidatarie, coronando il sogno che nutrono ormai da diversi anni.

La coppia è convolata a nozze nel 2019 con una meravigliosa cerimonia speciale, circondate dall’affetto dei famigliari e delle amicizie più importanti. Ora però, si apre un nuovo capitolo della loro vita che le vede desiderose di diventare mamme il più presto possibile.

Eva Grimaldi in una delle ultime ospitate a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, ha svelato il grande desiderio di diventare mamma insieme a Imma. Entrambe sono pronte ad allargare la loro famiglia con un bellissimo bambino convinte di potergli donare tutto l’amore del mondo.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “Siamo pronte a diventare mamme”

La ex concorrente del GF Vip ospite nel programma di Barbara D’Urso ha svelato il suo immenso desiderio di avere un figlio. È proprio lei a spiegare alla conduttrice e ai telespettatori il sogno condiviso con sua moglie Imma.

“Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette ‘perché non diventiamo mamme affidatarie?‘. Non si può dire genitori perché la legge non c’è ancora, però mamme affidatarie, dare l’amore, l’istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni” spiega Eva Grimaldi.

Un desiderio condiviso dalla coppia anche all’interno dei loro profili Instagram dove hanno trovato l’amore e la comprensione di tutti i loro fan. Sono stanti centinaia i messaggi di approvazione e di congratulazioni per il forte desiderio di diventare mamme nonostante l’età non più troppo giovane.