Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Eva Grimaldi che ha lasciato il mondo del web senza parole. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, la celebre attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni shock in merito al suo coming out. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Ema Grimaldi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre attrice si è resa protagonista di un gossip a causa di alcune dichiarazioni shock pronunciate nella casa più spiata d’Italia. In particolare, la donna ha parlato in merito al suo rapporto con la sua compagna.

Senza alcuna ombra di dubbio, Eva Grimaldi è uno dei personaggi più amati e stimati di questa edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, la nota attrice ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo con Giucas Casella. Nel dettaglio, la donna ha raccontato di come si è resa conto di essersi innamorata di Imma Battaglia.

Confidandosi con il celebre illusionista, Eva Grimaldi ha spiegato che aveva 50 anni quando si era domandata per la prima volta se fosse stato possibile cambiare il suo orientamento sessuale all’improvviso. Stando alle sue parole la sua risposta è stata un no.

Circa 10 anni fa l’attrice ha conosciuto Imma Battaglia e da quel momento in poi ha iniziato a conoscersi meglio. La donna ha scoperto che il sentimento che provava per la sua compagna era qualcosa di speciale e unico, a prescindere dal suo sesso e dall’orientamento sessuale:

A me non piacciono le donne, mi piace Imma.

Adesso, grazie a Imma Battaglia, Eva Grimaldi si sente una donna completa. Dopo anni di esperienze amorose negative, l’attrice ha trovato finalmente la serenità con la persona giusta: