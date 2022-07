Eva Henger dopo l’incidente: “Ho paura di uscire”

In questi ultimi giorni Eva Henger è tornata a parlare del terribile incidente che l’ha vista coinvolta lo scorso 29 aprile e in cui sono morte due persone. L’attrice è ora costretta a stare su una sedia a rotelle ed ha confessato a tutti le conseguenze provocate da questa terribile esperienza. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Non c’è pace per Eva Henger che, dopo lo scorso 29 aprile, sta attraversando dei momenti parecchio difficili. In questi ultimi giorni l’attrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha svelato i problemi che questo dramma le ha provocato. La donna ha rivelato di avere alcuni problemi di salute causati dal terribile momento che ha vissuto.

Queste sono state le parole con cui l’attrice ha confessato le sue paure:

Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo.

Eva Henger, inoltre, ha confessato di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico. L’attrice ha poi dichiarato che, per cercare di risolvere questo problema, ha iniziato a prendere delle medicine apposite.

Eva Henger e l’incidente che l’ha vista coinvolta lo scorso 29 aprile

Lo scorso 29 aprile Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti si stavano recando in Ungheria in macchina per acquistare un cagnolino per la loro figlia Jennifer. Sfortunatamente, però, qualcosa è andato storto. La coppia, infatti, è rimasta coinvolta in un incidente in cui hanno perso la vita due persone.

L’attrice ha raccontato che, mentre stavano viaggiando, un’auto che viaggiava a grande velocità si è scontrata contro lei e il marito. Purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. Dopo circa un mese trascorso in ospedale, Eva Henger è riuscita a fare il suo ritorno a casa.