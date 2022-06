Come sta Eva Henger dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso aprile? È stata proprio lei a raccontarlo in un’intervista con Novella 2000.

Fonte immagine: Novella 2000

Si è mostrata sulla sedia a rotelle, che dovrà usare per muoversi finché non tornerà a camminare. Ha raccontato che ci sono giorni in cui non riesce a sopportare il dolore all’osso sacro e al bacino e continua a piangere quando ripensa alla coppia che purtroppo ha perso la vita nel violento impatto. Ecco le sue parole:

Ancora piango spesso per tutto quello che è successo. Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirò a camminare e uscirò, vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole. Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più.

Fonte immagine: Novella 2000

Eva Henger ha rischiato di morire nell’incidente, ha spiegato che i medici le hanno rivelato che il 70% delle persone con i suoi stessi traumi al cuore, ai polmoni e alla vescica, non riesce a sopravvivere.

Ha lottato nel letto d’ospedale, anche grazie al sostegno del marito che non l’ha mai lasciata sola. Massimiliano Caroletti si trovava con lei a bordo dell’auto, stavano andando a prendere un cane per la figlia. L’uomo ha riportato una frattura al bacino, causata dalle manovre di primo soccorso. Il suo cuore si è fermato per pochi istanti.

L’attrice ha più volte ringraziato per il fatto che Jennifer non si trovasse in macchina con loro. Non sarà facile dimenticare l’orrenda esperienza e superare la morte della coppia a bordo dell’altro mezzo.

La showgirl è stata dimessa e dovrà muoversi per un po’ con la sedia a rotelle. Ha concluso l’intervista raccontando che ci sono giorni in cui il dolore è devastante ed altri in cui si sente bene: