Eva Henger rivede il marito Massimiliano Caroletti dopo diversi giorni di lontananza dovuti al trasferimento della showgirl nella clinica di Roma. Un incontro importante ed emozionante che hanno voluto immortalare con una tenera foto che, in pochissime ore, ha fatto il giro del web.

La coppia nelle scorse settimane è rimasta vittima di un grave incidente d’auto in Ungheria dove, la showgirl è stata operata d’urgenza. Il suo braccio infatti, dopo varie fasciature stava andando in setticemia tanto da spingere i medici ad un intervento delicato e tempestivo.

Dopo diversi giorni di lontananza, Massimiliano Caroletti ha potuto riabbracciare e baciare la sua amata compagna. Il loro tenero incontro è stato così immortalato da una serie di storie e foto Instagram che il l’uomo ha deciso di condividere con tutti i loro fan.

Nella giornata del 11 maggio Massimiliano ha così caricato una dolce foto dedicando delle parole romantiche nei confronti della sua dolce metà. Dopo gli ultimi attimi di paura, la coppia si è finalmente riunita ed Eva giorno dopo giorno sembra riacquistare le forze necessarie per riprendere in mano la sua vita.

Eva Henger rivede il marito Massimiliano: il bacio dal letto dell’ospedale

Massimiliano direttamente dalla nota clinica di Roma ha scattato una romantica foto mentre bacia Eva Henger. La coppia dopo giorno di lontananza ha potuto riabbracciarsi lasciando andare tutte le emozioni e le paure vissute di recente.

Un momento davvero romantico che Caroletti ha voluto condividere con tutti gli utenti social e a cui ha allegato alcune importanti parole. “Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti… ed è come il primo bacio che ci siamo dati” afferma su Instagram il compagno dell’attrice.

La showgirl nei giorni scorsi è arrivata in Italia in aeroambulanza spiegando al pubblico di Pomeriggio Cinque le difficoltà che sta vivendo. Quest’ultima dovrà proseguire nei prossimi giorni con le cure stabilite dai medici, affrontando un percorso di guarigione ancora tutto in salita.

In diretta da Barbara D’urso, la compagna di Massimiliano aveva spiegato la sua grande paura per via della mano che, a poco a poco, stava diventando nera. A seguito di questo, i medici in Ungheria hanno operato d’urgenza Eva, salvandole il braccio da una possibile setticemia.