Eva Henger, terribile lutto in famiglia: “Non c’è più”

Nel corso delle ultime ore un doloroso lutto ha colpito Eva Henger e la sua famiglia. L’attrice ha scelto la sua pagina Instagram per condividere con i suoi followers la triste notizia della scomparsa di sua mamma. Anche le figlie dell’attrice, Mercedesz e Jennifer, hanno voluto ricordare la loro nonna sui social con parole che hanno commosso tutti.

Sono queste ore terribile per Eva Henger e per la sua famiglia. Come già anticipato, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha annunciato la scomparsa della sua cara mamma. Inutile dire che la notizia del lutto ha colpito tutti i followers dell’attrice che in queste ore sta ricevendo messaggi di affetto e vicinanza per quanto successo.

Qualche ora fa Eva Henger ha condiviso un’Instagram Story che ritrae l’immagine di sua mamma, bellissima e sorridente. Allo scatto in questione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha accompagnato una breve ma significativa didascalia:

La mia mamma non c’è più.

Come già anticipato, anche Mercedesz e la piccola Jennifer hanno rivolto l’ultimo saluto alla loro nonna tramite le loro rispettive pagine social. Nel dettaglio, Mercedesz Henger ha salutato per l’ultima volta sua nonna con queste parole:

Addio amore della mia vita. Nonna cos’è l’amore? È quel sorriso che avrai da grande quando penserai a me.

Anche la piccola Jennifer ha detto addio a sua nonna, rivolgendole delle parole che hanno commosso tutti:

La mia mente parla ancora con te e il mio cuore ti cerca ancora. Ma la mia anima sa che sei in pace… Ciao nonna.

Anche Massimiliano Caroletti ha rivolto l’ultimo saluto social a sua suocera. Queste sono state le parole del marito di Eva Hanger: