Lucas Peracchi contro Mercedes Henger e la sua famiglia: “Senza di loro sono rinato”

In questi ultimi giorni le pagine di cronaca rosa stanno dedicando ampio spazio alle parole che Lucas Peracchi ha rilasciato contro Mercedes Henger e la sua famiglia. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha rivolto un duro attacco alla sua ex fidanzata e a tutta la sua famiglia. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Tutti ricorderanno la storia d’amore vissuta tra Lucas Peracchi e Mercedes Henger. I due sono stati insieme per circa tre anni e, alla fine, la loro storia è naufragata. In occasione della permanenza in Honduras di Mercedes Henger, Lucas Peracchi ha rilasciato alcune dichiarazioni contro la naufraga dell’Isola dei Famosi e la sua famiglia.

“Senza di loro sono rinato”: l’attacco di Lucas Peracchi e Mercedes Henger

Lucas Peracchi è tornato a parlare della sua ex fidanzata Mercedes Henger, lanciando contro di lei e la sua famiglia un duro attacco. Queste sono state le parole con cui l’ex volto di Uomini e Donne si è scagliato contro la naufraga dell’Isola dei Famosi e sua mamma:

Fanno intrighi, senza di loro sono rinato.

E, continuando, Lucas Peracchi ha affermato:

Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata.

Un vero e proprio attacco quello di Lucas Peracchi il quale ha dichiarato che grazie alla lontananza da Mercedes Henger e da sua madre Eva Henger è rinato. A riguardo, queste sono state le parole da lui rilasciate: