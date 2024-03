“Evento annullato” Problemi di salute per Iva Zanicchi: l’annuncio dello staff preoccupa

Nel corso delle ultime ore il nome di Iva Zanicchi sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Un annuncio fatto qualche ora fa da parte dello staff della cantante sta facendo molto preoccupare i fan: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Iva Zanicchi costretta ad annullare un concerto che avrebbe dovuto tenere ad Alessandria per via di alcuni problemi di salute. L’annuncio è emerso poco fa sulla pagina social della cantante scatenando ovviamente la preoccupazione da parte di tutti i suoi fan. Queste le parole con cui i collaboratori di Iva Zanicchi hanno comunicato l’annullamento del concerto di Alessandria che la cantante avrebbe dovuto tenere il 15 marzo:

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data, eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Sembra che Iva Zanicchi sia stata costretta ad annullare il concerto ad Alessandria presso il Teatro Alessandrino per via di una forte raucedine. Al momento, la diretta interessata è rimasta in silenzio e non si è esposta pubblicamente dopo l’annuncio fatto dal suo staff.

Stando a quanto comunicato dai collaboratori di Iva Zanicchi, l’evento sarà recuperato in data 27 ottobre a Roma.

Anche Loredana Bertè costretta ad annullare concerti per via di un malore

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia del malore che ha colpito Loredana Bertè e che ha costretto la cantante ad annullare alcuni dei suoi concerti. In seguito al malore la cantante è stata ricoverata per via di alcuni accertamenti.

Sono stati annullati i concerti di Roma e Varese. Mentre Loredana Bertè ha rotto il silenzio e si è esposta su quanto successo, Iva Zanicchi, come già anticipato, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo stato di salute.