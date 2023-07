Ex di Gemma Galgani annuncia il matrimonio: “Mi sposo”

Rocco Fredella, ex fiamma di Gemma Galgani nel programma Uomini e Donne ha annunciato il matrimonio con una misteriosa donna.

Uomini e Donne è in attesa della messa in onda della nuova stagione a settembre. In studio molto probabilmente ci sarà anche quest’anno Gemma Galgani.

C’erano state alcune voci nelle scorse settimane di una Gemma vicina ad un misterioso uomo tanto da insinuare un addio al programma per un amore trovato.

Fonte: web

Invece a quanto pare Gemma farà ancora parte del programma sempre alla ricerca dell’anima gemella. Tra coloro che in passato hanno avuto modo di di frequentare la dama torinese c’è chi ha trovato l’amore e presto convolerà a nozze.

Stiamo parlando di Rocco Fredella che ha partecipato a Uomini e Donne anni fa corteggiando per circa 6 mesi proprio Gemma. Da quella rottura Rocco lasciò il programma. Gran parte dell’opinione pubblica in quell’occasione si schierò proprio al suo fianco criticando la Gemma.

L’esperienza a Uomini e Donne segnò Rocco che ha ammesso di aver avuto difficoltà a livello emotivo tanto da arrivare a pensare di rinchiudersi in convento. Oggi però ha al suo fianco Doriana e vuole suggellare questa unione con il matrimonio.

La nuova fiamma è di Parma, appassionata di fitness e moda non ha mai partecipato ad alcun programma televisivo. “È arrivato il momento di convolare a nozze” – ha detto in una diretta social.

Ha parlato della coppia, poi scoppiata, formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani: “Ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto pensare…ognuno è libero di fare ciò che vuole ma io credo che l’amore vero è un’altra cosa, giocare con i sentimenti non mi è mai piaciuto, io ho visto alcune situazioni che con l’amore non centrano nulla…Il colpo di fulmine esiste ma non ti fa ragionare”.