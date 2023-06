Isabella Ricci parla fine del matrimonio con Fabio: ecco le verità

A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale della separazione, Isabella Ricci rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Fabio Mantovani. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti al programma di Uomini e Donne. Dopo qualche mese di conoscenza, la coppia ha deciso di vivere la loro storia d’amore al di fuori del programma. Successivamente sono arrivate le nozze e poi il trasferimento nella città di Dubai.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele fino a quando, qualche settimana fa è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. Infatti, Isabella Ricci aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui dichiarava di essersi separata da suo marito ma senza entrare nei dettagli. Nel corso degli ultimi giorni, raggiunta dai microfoni di fan page la donna si è lasciata andare ad inedite rivelazioni:

Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. […] È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me.

L’ex dama del programma condotto da Maria De Filippi ha raccontato quando sarebbe iniziata dalla crisi ma non ha ancora rivelato il motivo che ha condotto alla separazione con Fabio Mantovani:

La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani. Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine.

Infine, lei stessa ha parlato anche della possibilità di fare ritorno come concorrente a Uomini e Donne. Queste sono state le sue parole: