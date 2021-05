Elettra Lamborghini non sta facendo una bella impressione come opinionista all’Isola dei Famosi. La famosa ereditiera ha ricevuto diverse critiche da ex naufraghi non felici dei suoi atteggiamenti e delle sue parole. L’ultimo in ordine cronologico è stato l’ex naufrago Beppe Braida che nel corso di un’intervista a Turchesando ha commentato aspramente la presenza di Elettra in studio e, in particolare, i suoi interventi.

Fonte: Mediaset

“Lei la definisco un alieno. Perché sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte” – ha detto riferendosi alla Lamborghini.

“Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio. Non credo che lo faccia solo per il cachet, però…Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave. Come se fosse sulle nuvole e poi ritorna”. Insomma parole non proprio al miele.

Come detto Beppe Braida non è il primo a scagliarsi contro Elettra. Tempo fa anche il visconte Guglielmotti aveva criticato il suo operato:

Fonte: Mediaset

“Elettra Lamborghini? Devo dire che la trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono” – disse.

Stessa opinione fu quella di un’altra naufraga Daniela Martani che si lamentò dei suoi giudizi poco carini nei suoi confronti.

Fonte: Mediaset

“Ha detto che è un bene che sono tornata a casa in Italia. Ci sono rimasta un po’ male. Non me l’aspettavo da Elettra Lamborghini. Anche perché siamo unite dalla scelta etica di non mangiare carne. Ovviamente con questo non voglio dire che dovevo per forza esserle simpatica. Forse si è lasciata condizionare anche lei. A me non sembra di aver fatto una brutta figura sull’Isola. Anzi, per come sono di solito sono stata molto tranquilla. Non me l’aspettavo. Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi mi hanno difesa e so che a loro è dispiaciuto che io fossi uscita. Magari più avanti avrò modo di chiarire con Elettra Lamborghini”.