Iva Zanicchi in questo periodo la stiamo vedendo nei panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Donna schietta e sincera, è amata proprio per il suo modo di dire le cose senza peli sulla lingua. E lo stesso atteggiamento lo ha avuto anche nel corso della sua ospitata a Tv Talk su Rai tre.

Si stava parlando del programma Venus Club di Lorella Boccia che nella scorsa puntata ha visto protagonista proprio la Zanicchi. A lanciare il sasso nello stagno ci ha pensato giornalista ed esperto di linguaggi televisivi Riccardo Bocca, che mosso critiche pesanti al programma.

Secondo Bocca, l’impressione dopo la prima puntata è stata quella di un “programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite”, mentre nella seconda puntata lo show è diventato “inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i presenti, ospiti e cast, riconducibili a lei”, impegnati a “osannarla”. Quindi secondo il giornalista nel programma partecipano tutti ospiti legati alla De Filippi che non fanno altro che osannarla.

A queste accuse ha risposto Iva Zanicchi: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi…”. Al che il conduttore di Tv Talk, Massimo Bernardini, ha incalzato: “Insomma, è da contratto dirlo…”. Risate e applausi, quindi la replica di Iva: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata”.

E ancora scherzando: “Se io mi tengo buona Maria e vado a fare i suoi programmi sono a posto per 10 anni, su siamo sinceri!”. Insomma nello scherzo Iva Zanicchi ha reso dichiarazioni scottanti. E’ come se le persone vicine a Maria De Filippi abbiano una sorta di sudditanza psicologica nei suoi confronti. Per cui siccome sanno molto bene il potere televisivo che la moglie di Maurizio Costanzo ha (visto che i suoi programma fanno sempre record di ascolti), allora per non perdere la sua stima e gli inviti nel programma, non fanno altro che osannarla.