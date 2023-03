Ex Temptation Island scrive a Maria De Filippi: la lettera struggente

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e vicinanza nei confronti di Maurizio Costanzo scomparso la scorsa settimana. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto in passato contatti con lui hanno voluto ricordarlo con messaggi molto toccanti.

Anche un ex volto di Temptation Island ha voluto dedicare un bellissimo pensiero a Maria De Filippi. Anche se Maria non è mai apparsa in prima persona, il programma estivo condotto da Filippo Bisciglia è prodotto dalla Fascino, la società di produzione con a capo proprio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Per questo facile immaginare che la De Filippi comparisse dietro le quinte per visionare la corretta riuscita del programma.

Fonte: web

Chi ha lasciato un messaggio a Maria è stato Emanuele D’Avanzo, che con Alessandra De Angelis partecipò al reality show delle tentazioni di Canale 5 nell’estate del 2015.

Il suo messaggio sembra rappresentare la parola della maggior parte di coloro che sono passati per i programmi delle De Filippi.

“Ci ho pensato molto se pubblicare o no questo post ma vederti così mi dà molto dispiacere per noi sei stata molto speciale sia io che Ale te ne saremo sempre grati perché in qualche modo ci hai cambiato la vita! Anche se per un breve periodo ci hai trattati come due figli ci hai sempre coccolati e difesi da tutti e da tutto e se oggi siamo sposati e diventati genitori lo dobbiamo anche a te. Grazie Maria dal profondo del cuore” – le parole di Emanuele condivisi sul profilo ufficiale Instagram.

Ha poi concluso scrivendo: “Vorrei tu sapessi che ti abbraccerei come facesti tu quando ne ho avuto bisogno e che in questo momento di vita triste che stai vivendo ti siamo vicini”.

Emanuele e Alessandra riuscirono a superare la prova d’amore all’interno del programma e oggi sono ufficialmente marito e moglie. Ma non solo perché dopo il matrimonio sono arrivati anche tre bellissimi figli: Beatrice, Enea e Adria.