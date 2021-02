È nata Adria Maria: gioia immensa per la famosa coppia, dopo lo spavento del Covid-19

Un inizio anno un po’ turbolento, quello di Alessandra De Angelis e suo marito Emanuele D’Avanzo, ma terminato nella maniera migliore possibile. Ieri mattina, infatti, intorno alle ore 9:00 del mattino, è nata Adria Maria. Si tratta della terza figlia per la coppia diventata famosa per aver partecipato al reality show di Canale 5, Temptation Island.

Ad annunciarlo per primo è stato proprio il neo papà Emanuele che, pubblicando su Instagram la foto di un bellissimo fiocco rosa appeso sulla porta della cameretta d’ospedale in cui sono ancora ricoverate sua moglie e la sua bambina, ha poi aggiunto:

Credit: ale__deangelis – Instagram

Alle ore 9.00 del 08/02/2021 è nata Adria Maria D’Avanzo, pesa 3.050 kg. Alessandra sta bene. appena saprò di più vi terrò aggiornati e grazie davvero per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni.

In poche ore la foto ha raggiunto decine di migliaia di reazioni e commenti di amici e colleghi del mondo dello spettacolo che hanno voluto fare gli auguri alla felice famiglia. Foto che è stata poi affiancata da un altro post, pubblicato sta volta dalla neo mamma Alessandra. Nello scatto compaiono la donna, ancora convalescente dopo il parto, mentre stringe forte a se la sua piccola Adria Maria.

Lo spavento di Alessandra De Angelis a poche settimane dal parto

Come anticipato, le settimane di avvicinamento al giorno prestabilito per il parto, non sono state del tutto serene per Alessandra De Angelis. A fine gennaio, infatti, in occasione di una delle ultime visite ginecologiche, l’ex concorrente di Temptation Island ha dovuto sottoporsi ad un tampone per Covid-19. Test che aveva dato un esito positivo al nono mese di gravidanza.

Subito dopo la scoperta, l’influencer aveva sfogato tutta la sua rabbia e tristezza su Instagram, raccontando di come la questione la preoccupasse. Aveva molta paura di doversi allontanare dalla sua famiglia in questo momento delicato. Ma anche di dover affrontare il parto in un ospedale diverso da quello prestabilito, con un medico ed un’ostetrica diversi da quelli prestabiliti.

Credit: ale__deangelis – Instagram

La sua speranza di tornare negativa proprio prima dell’8 di febbraio, però, si è avverata. La sera di domenica 7 febbraio, infatti, sempre sul suo profilo è comparso un video nelle storie di Alessandra, in cui annunciava a tutti di essersi negativizzata giusto in tempo per dare alla luce la sua terza bambina.