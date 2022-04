Federica Nargi aggredita dai gabbiani a Roma

Brutta disavventura nella capitale per l’ex velina di Striscia la Notizia e le sue due figlie. Per fortuna con loro c’era il compagno della soubrette, nonché futuro marito, Alessandro Matri. Federica Nargi è stata infatti aggredita dai gabbiani a Roma. Lo ha raccontato una rivista che ha pubblicato le foto, parlando di un grande spavento.

Federica Nargi e Alessandro Matri avevano deciso di portare le figlie Sofia e Beatrice al parco, per trascorrere un pomeriggio a Villa Borghese. Complice il sole hanno deciso di andare a fare un giro in barca sul laghetto, quando all’improvviso sono stati aggrediti.

L’ex velina di Striscia la notizia e le piccole Sofia e Beatrice erano il bersaglio di alcuni gabbiani, che forse volevano rubare alle due bambine la merenda che avevano deciso di portarsi dietro. Le immagini dell’incidente sono state pubblicate dal settimanale Nuovo.

Mentre la mamma cercava di proteggere le due bambine dall’attacco improvviso dei volatili, il compagno, che diventerà suo marito tra poco, ha iniziato a remare velocemente per portare in salvo le sue tre donne. Per fortuna non hanno avuto conseguenze.

Un piccolo inconveniente per la coppia che a quanto pare si sposerà presto. Dopo 10 anni insieme e due figlie la coppia ha deciso di convolare a nozze, a quanto pare la prossima estate. Anche se non si conosce ancora niente in merito.

Pare che si sposeranno a fine giugno a Formentera. Forse per ricordare la prima vacanza insieme fatta moltissimi anni fa alle Baleari. Alle nozze potrebbero essere presenti gli amici di sempre come Bobo Vieri e Costanza Caracciolo.

Si era parlato anche di un possibile terzo figlio, magari un maschietto dopo Sofia e Beatrice. Ma Federica Nargi ha iniziato di nuovo la sua carriera in tv, quindi per il momento pare che non arriverà nessun fiocco.