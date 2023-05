Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati: il motivo

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati. I due hanno reso pubblica la notizia tramite le loro rispettive pagine social in cui hanno rivelato anche i motivi che li hanno spinti a prendere la decisione di separarsi dopo cinque anni d’amore. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico non sono più una coppia. Il conduttore e l’ormai ex compagna hanno reso pubblica la notizia tramite un post condiviso sulle rispettive pagine Instagram. Alla base di questa scelta ci sarebbero progetti di vita diversi. Queste sono le parole con cui Ezio Greggio ha annunciato la fine della storia d’amore con Romina Pierdomenico:

La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: una storia d’amore durata 5 anni

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è stata spesso al centro delle polemiche, soprattutto per quanto riguarda la loro differenza di età. I due, però, non hanno mai badato alle critiche ed hanno vissuto in totale libertà il loro amore durato ben cinque anni.

L’ultima intervista di coppia risale a qualche mese, precisamente a gennaio 2023, quando al settimanale ‘Gente’ i due hanno descritto la loro storia d’amore con queste parole: