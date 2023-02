Romina Pierdomenico sulla storia d’amore con Ezio Greggio: le sue parole

Tra gli ospiti della puntata più recente di Pomeriggio Cinque c’è stata Romina Pierdomenico. Nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, l’attrice ha parlato della sua storia d’amore con Ezio Greggio il quale è più grande di quasi 40 anni rispetto a lei. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

In occasione dell’ospitata a Pomeriggio Cinque, Romina Pierdomenico ha aperto il suo cuore a Barbara D’Urso. La modella ed Ezio Greggio stanno insieme da ben cinque anni. Tuttavia, spesso la loro storia d’amore è oggetto di numerose critiche:

Malgrado le polemiche, a Romina non importa perché l’unica cosa che conta è l’amore che la lega al 68enne:

Sono molto low profile, non pubblico molte cose con Ezio e ho le mie attività, diverse dalle sue. Abbiamo delle passioni in comune e stiamo bene insieme ma non è castrante nella mia vita. Non mi limita.