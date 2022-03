Soltanto poche settimane fa, la giovane e bellissima coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa. Ieri, sul profilo Instagram di entrambi è apparso un video della festa organizzata per la prossima neo mamma, che è servita anche a svelare sesso e nome del nascituro. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan sono ovviamente al settimo cielo.

Fabio e Violeta, nel 2020, aveva affrontato una dura crisi, dovuta ad un presunto tradimento di lui. Da allora i due si sono rialzati, insieme, ed ora stanno per coronare il sogno più bello di tutti, quello di diventare genitori.

A metà febbraio scorso, su Instagram, avevano annunciato di aspettare un bebè. Lo avevano fatto pubblicando una foto del test di gravidanza positivo ed esprimendo tutta la loro felicità in una tenera lettera. Queste erano state le loro parole:

Diventeremo GENITORI!!!🤰🏽👶🏼😍👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽🥲 Di tutte le avventure vissute insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e Ci rende molto felici di rendervi partecipi…✨ Finalmente possiamo dirvi che tra 5 mesi saremo uno/a in più😍!!! Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti! 🥲🙏 Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita ❤️