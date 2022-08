Dopo nove mesi di trepidante attesa, l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la sua bellissima compagna Violeta Mangrinyan sono diventati genitori per la prima volta. Ad annunciarlo ci hanno pensato proprio i neo genitori, che sui loro profili Instagram hanno già presentato la piccola Gala.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso febbraio, poco prima di San Valentino.

Diventeremo GENITORI!!!🤰🏽👶🏼😍👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽🥲 Di tutte le avventure vissute insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e Ci rende molto felici di rendervi partecipi…✨ Finalmente possiamo dirvi che tra 5 mesi saremo uno/a in più😍!!! Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti! 🥲🙏 Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita ❤️