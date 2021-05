Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, Fabio Testi ha ritrovato l’amore. Il concorrente risulta esser fidanzato con una donna molto più giovane di lui. Lei ha soli 34 anni, a fronte dei suoi quasi 80 e fa un lavoro molto particolare.

A confessare il nuovo amore è stato proprio Fabio Testi in persona che sulle pagine del settimanale Nuovo ha dichiarato di esser di nuovo sereno dopo il secondo matrimonio naufragato con Antonella Liguori, anche lei molto più giovane di lui.

Fabio Testi si era sposato con Antonella Liguori per la seconda volta dopo il primo matrimonio con Lola Navarro nel 2015, i due si erano sposati a Capri con rito civile. La donna era una gallerista, appassionata d’arte. Ora, ecco chi è la nuova fidanzata:

Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia: sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!

Al momento non si conosce l’identità della donna, ma dopo questa dichiarazione i giornali di gossip non ci metteranno molto a scoprire chi sia. Nel mondo dello spettacolo non sarebbe il primo fidanzamento con una differenza di età così importante.

Tra gli ultimi che hanno fatto parlar di sé ci sono Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. I due si sono lasciati solo recentemente dopo una storia di qualche mese, sembravano quasi esser pronti alle nozze, ma poi sembra che qualcosa si sia rotto.