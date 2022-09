Fabrizio Cilli, ex volto di Uomini e Donne finisce in ospedale: ecco cosa è successo

Guai per Fabrizio Cilli, l'ex volto di Uomini e Donne annuncia di avere problemi di salute

Senza alcuna ombra di dubbio la maggior parte delle persone conosce Fabrizio Cilli per essere stato un concorrente di Uomini e Donne. Di recente l’uomo è finito in ospedale. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso le sue Instagram Stories. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Un ex cavaliere di Uomini e Donne è stato costretto a ricovervarsi in ospedale. Il diretto interessato è Fabrizio Cilli, ex volto del noto programma condotto da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore l’uomo ha rivelato di avere problemi di salute. Alla luce di questo sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spina dorsale molto delicato.

L’annuncio è arrivato dallo stesso cavaliere il quale ha pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories. Lo scatto in questione lo ritrae in ospedale. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Ringrazio tutti i miei amici per ora sto meglio sono in attesa di operarmi alla spina dorsale…

Fabrizio Cilli: il percorso a Uomini e Donne

Nonostante Fabrizio Cilli abbia partecipato a poche puntate del programma condotto da Maria De Filippi, tutti lo ricordano per aver corteggiato Gemma Galgani. Tuttavia, ad attirare l’attenzione è stata la differenza d’età con la dama. Infatti, l’ex cavaliere aveva dichiarato di avere 42 anni mentre Gemma ne aveva 69.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Cilli Gasolio (@fabrizio_cilli_official)

All’epoca, Fabrizio si era giustificato affermando di aver già intrattenuto in passato relazioni con donne più grande di lui. Tuttavia, a seguito di una segnalazione, l’ex cavaliere è stato escluso dal dating show di Uomini e Donne. Infatti, secondo alcue voci, Cilli aveva già un’altra relazione al di fuori del programma e il suo scopo era solo quello di ottenere visibilità.