Fabrizio Corona non cambia e inizia a tuonare anche contro Stefano De Martino, poi le parole sull'ex fidanzata Belen Rodriguez

Fabrizio Corona è un uomo che non cambia e seppur burrascoso, ha sempre un passato da paparazzo. Questa volta rivolge le accuse anche a Stefano De Martino, nonché ex marito della sua ex fidanzata Belen Rodriguez.

Di recente, il ballerino è stato avvistato con una donna. Secondo Fabrizio Corona, il conduttore di Made in Sud avrebbe pagato la paparazzata con Maria Carla Boscono. Ma cosa c’è dietro al mondo del gossip?

Per l’ex re dei paparazzi la situazione è ben più ampia e coinvolge diversi VIP. Le accuse rivolte all’ex marito della showgirl argentina, si riflettono anche su altri personaggi dello spettacolo.

Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belén perché è tonta.

L’ex re dei paparazzi ha colto l’occasione per ricordare il rapporto con Belen Rodriguez. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair ha spiegato che la donna si tiene fuori dalle dinamiche del gossip.

A Belen non interessa soldi e paparazzi, ne fa una descrizione di una donna forte che riusciva a tenere testa anche alle richieste di una personalità forte come quella di Corona.

A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: “Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro”, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”.