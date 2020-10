View this post on Instagram

Anche se molti di voi pensavano il contrario sì anche io sono locked in nella Mia Bella Roma, nella Mia Italia. Anche io sono ferma, paralizzata, isolata, spaventata insieme a milioni di italiani che nel giro di pochi giorni si sono trovati ad affrontare un’emergenza sanitaria drammatica ed epocale che porta il nome di #Covid2019. Fino a poche settimane fa ero sospesa in una bolla fatta di viaggi, voli per lavoro, backstage, frenesia. Ora regna un silenzio assordante fatto di paura e apprensione. Ma ogni giorno svegliandomi voglio essere forte per la Mia Italia, per la mia bambina, per i Miei Cari, rinunciando a qualcosa di cosi prezioso come la libertà individuale. Dobbiamo farlo TUTTI, dobbiamo essere forti e consapevoli. Sopratutto per i nostri figli. Dobbiamo spiegargli che questa rinuncia è per loro, per la loro e nostra futura libertà. È facile avere paura e vacillare, le certezze crollano, ma sono sicura che riusciremo ad uscire da questo momento con una consapevolezza rinnovata..ce la faremo Italia mia! Il cosmo ci ha dato uno STOP… riflettiamoci 🇮🇹👊 #StayStrong Qui un link https://www.gofundme.com/discover per poter aiutare …. scegliete quello che più credete vi appartenga… o scegliete tutti ma DONATE… 🙏🏻💘grazie @alberto__moro for the no stop support