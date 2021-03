Fabrizio Corona, Alessandro Meluzzi: “Il problema è clinico, se non curato rischia molto”

Per lo psichiatra Fabrizio Corona rischia il suicidio se non curato

Ieri sera a Live-Non è la d’Urso si è tornato a parlare del caso Fabrizio Corona, ritornato in carcere dopo la revoca degli arresti domiciliari da parte del tribunale di sorveglianza di Milano. Tra i vari ospiti in studio che sono intervenuti c’è stata anche la madre di Fabrizio, Gabriella Privitera che ancora una volta ne ha approfittato per lanciare un appello affinché suo figlio venga curato correttamente e non spedito in carcere.

“Voglio difendere mio figlio perché non deve stare in carcere. Ha una patologia severissima che è stata anche confermata in ospedale” – denuncia la donna. “È una sindrome bipolare con personalità borderline. È una malattia grave che porta anche al tentativo di suicidio. Si è squarciato un braccio in profondità, non è stato un atto del tutto dimostrativo ma un atto di rabbia e di ribellione. Mio figlio ha questi comportamenti istrionici perché è malato”.

La madre di Corona quindi si rivolge prima ai magistrati e poi direttamente alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “Sono molto preoccupata c’è la possibilità che mio figlio muoia. Intervenga”. Gabriella poi racconta come il figlio è stato portato in carcere. Fabrizio prima di essere trasferito a Monza era ricoverato all’ospedale Niguarda. “Lo hanno portato in carcere durante la notte come se fosse un terrorista” – rivela Gabriella una modalità che secondo la mamma di Corona ha contribuito a peggiorare la situazione psichica dell’ex paparazzo.

Fabrizio Corona, per Meluzzi Corona è a rischio

In studio anche lo psichiatra Alessandro Meluzzi che ha confermato le parole della mamma di Corona: “Il problema è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi” – ha detto.

Secondo Alba Parietti “Fabrizio è vittima della sua stessa intelligenza e della sua capacità manipolatoria che lo ha portato a non accettare ad essere ridimensionato e ad accettare le regole, ma questo fa parte della sua patologia”.