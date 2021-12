Fabrizio Corona l’artefice del bacio tra Delia e Carlo? L’indiscrezione

Sono in molti a credere che dietro alcune dinamiche successe nella casa del Grande Fratello Vip ci sia lo zampino di Fabrizio Corona. Prima Soleil ha nominato l’ex re dei paparazzi per alcuni teatrini architettati da Sophie Codegoni. Poi lo stesso Alex Belli lo ha fatto commentando lo scontro trash che ci fu tra la moglie Delia Duran e la stessa Sorge.

“Dietro a questa storia c’è qualcuno e ne sono certo. Ascoltami Sol non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio” – disse l’attore.

Ora sono in molti a credere che Fabrizio Corona possa esserci anche dietro l’ultimo gossip scoppiato, ovvero il bacio tra Delia Duran e Carlo immortalato e mostrato in casa ad Alex. A collegare il tutto a Corona ci ha pensato il noto sito di gossip Very Inutile People che ha trovato alcuni indizi che farebbero credere allo zampino di Fabrizio nella vicenda.

Fonte: web

Il noto sito di gossip ha notato che sia le foto di Delia Duran che di Corona sono presenti sui profili dell’agenzia Atena Agency. Inoltre Fabrizio conosce anche Carlo, insieme hanno partecipato ad alcune serate.

Una il 27 novembre a Napoli, un’altra ieri sera a Sanremo. Indizi che ovviamente non provano nulla ma che mostrano comunque che Corona conosce i diretti interessati e possa essere coinvolto.

Lui ha pensato di smentire queste voci dichiarando: “Io il burattinaio di questa edizione? Io piuttosto direi che il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante dei gieffini che sono nel reality in questo momento. Credetemi che cerco di starne fuori, anche se poi finisco comunque per essere al centro dell’attenzione anche in certi contesti. Però a mia discolpa posso dire che non è colpa mia. Mi hanno chiesto di partecipare anche come attore in dei film ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai fidatevi” – ha detto.