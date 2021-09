Fedez e Chiara Ferragni sono finiti di nuovo al centro delle polemiche dopo il battibecco con Pio e Amedeo. A schierarsi ancora una volta contro di loro ci ha pensato Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi dopo aver criticato una foto bollente della Ferragni (Un utente gli ha scritto senza tanti giri di parole: “Te la trom****sti la Ferragni?” e lui ha risposto con un “SI”) questa volta si è scagliato contro il rapper. Al centro il botta e risposta tra Fedez e Pio e Amedeo. Dal palco dei Seat music awards, il duo comico pugliese ha ironizzato sulle polemiche del rapper con la Rai dopo il concertone del 1 maggio. Lo sketch di Pio e Amedeo, però, non è piaciuto a Fedez. Il cantante con una serie di storie su Instagram si era detto indignato per gli attacchi gratuiti ricevuti in assenza in un contraddittorio la sera della diretta dall’Arena di Verona.

In tutta questa discussione si è intromesso Corona che ha voluto dire la sua. “Sei già uscito una volta con la Lambo a distribuire soldi a quelli che tu consideri ‘poveri’. Qui di sorrisoni non è che sei riuscito a strapparne, piuttosto hai mostrato il tuo vero e sincero disvalore: lo snobbismo” – le parole di Fabrizio.

E ancora: “Quella stessa attitudine che hanno quelli come te che si sentono ‘migliori’ e che si permettono di elevarsi a un qualcosa che non sono e non saranno mai”.

Poi la stoccata finale con il paragone a Claudio Bisio versione Benvenuti al Nord con la bandana. “Il tuo format più riuscito è la pantomima grottesca della famiglia che metti ogni giorno in scena sui social. Quindi l’applauso te lo facciamo noi… Clap clap. Della cultura hip hop ti è rimasto soltanto il gergo. Sembri Bisio con la bandana che va agli ape. Altro che dissing” – la chiusura.