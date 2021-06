Gli ex tronisti di UeD, anche una volta finita la loro esperienza nel programma, spesso continuano ad essere seguiti dai fan tramite social. Moltissimi ex protagonisti del programma continuano ad appassionare i fans con le loro vicende e così sta avvenendo anche per Sophie Codegoni.

La ragazza preso parte all’ultima edizione del programma ed è riuscita da maglia rifam con la sua incredibile bellezza e il suo carattere deciso. L’ex tronista al momento è finita sotto i riflettori per un annuncio che ha fatto sui social network. La cosa particolare, però, è stata che questa notizia non è arrivata tramite il profilo Instagram di Sophie, ma da quello di Giacomo Urtis.

Che cosa stanno facendo insieme l’ex tronista e il chirurgo delle stars? Facile intuire di cosa si tratti. A Sophie serve un piccolo ritocco estetico ed ha deciso di rivolgersi proprio all’ex gieffino per risolvere il suo problema. L’ex tronista di UeD vuole correggere un difetto delle labbra, ed esordisce sulle Instagram stories di Giacomo dicendo: “Mi devo correggere questa labbra storte che tanto amate”, rivolgendosi ai suoi fans.

In effetti, forse questa non è stata la scelta migliore per la giovanissima Codegoni, dato che lo stesso Urtis non sembrava molto propenso a mettere mano sullo splendido viso della modella Milanese. Ma l’insistenza di Sophie è stata molta quindi Giacomo si è trovato costretto ad accontentare le sue richieste.

Di sicuro, però, è stato un intervento necessario affinché Sophie si sentisse più a suo agio con se stessa, e tanto basta. Nel frattempo, mentre la Codegoni si gode l’estate, Matteo Ranieri ha finalmente rotto il silenzio dopo la rottura con la tronista di UeD. L’ex corteggiatore, dopo le molte voci che lo hanno riguardato, ha finalmente rivelato la verità sul suo possibile rientro a UeD, lasciando tutti i fan a bocca aperta.